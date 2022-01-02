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Украинцев рассмешил «бронелифчик» министра обороны страны

Украинские пользователи Facebook высмеяли внешний вид министра обороны страны

Фото: пресс-служба Администрации президента Украины

Украинские пользователи Facebook высмеяли внешний вид министра обороны страны Алексея Резникова: на фотографии, опубликованной офисом президента Владимира Зеленского, политик стоит в плохо сидящем костюме. Один из пользователей заявил, что дело в «бронелифчике», который надел Резников.

Речь идет о записи от 1 января, где сообщалось, что Зеленский назначил Юрия Галушкина командующим силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины. Эта новость сопровождалась совместной фотографией Зеленского, Галушкина, Резникова и других чиновников.

Часть пользователей в комментариях под постом рассмешил внешний вид министра. Один из юзеров под ником Per Asperas назвал костюм Резникова «бронелифчиком». «Особенно великолепен министр обороны. Стыдоба», — добавил Игорь Политов. Другой пользователь, Владимир Островский, призвал министра «надеть нормальный костюм», прежде чем фотографироваться, поскольку «ему стыдно».

Вскоре часть комментариев удалили, отметили другие пользователи. «По состоянию на 17:20 [1 января] в статданных указано — 158 комментариев. В реале — около 30. Где еще более сотни? Не устали комментарии удалять?» — пишет Полина Кравцова.

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Алевтина Запольская
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