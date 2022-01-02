Отбор газа из ПХГ Европы стал рекордно низким за 10 лет

Отбор газа из подземных хранилищ (ПХГ) Европы 31 декабря продолжил снижаться на фоне теплой погоды и стал рекордно низким за последние 10 лет. Об этом свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

Отбор газа из ПХГ в пятницу составил 136,6 миллиона кубометров, что является самым низким уровнем с 2012 года.

При этом закачка второй день подряд оказалась выше изъятий из ПХГ, составив 295,6 миллиона кубометров. Общая наполненность европейских ПХГ выросла до 55,93 процента. Сейчас она составляет 60,38 миллиарда кубометров, что на 20,6 миллиарда кубометров меньше, чем в прошлом году.

Осенью 2021 года Европа столкнулась с газовым кризисом. Из-за перебоев в поставках, низких уровней заполненности европейских хранилищ и высокого спроса из-за низких температур цена газа резко росла на протяжении нескольких недель.

На пике цена тысячи кубометров газа превышала 2100 долларов, затем котировки пошли на спад, в том числе из-за перенаправления танкеров со сжиженным природным газом (СПГ), следовавших в Азию, к европейским портам.