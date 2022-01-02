Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Китай скупил половину запасов продовольствия в мире

Эксперты считают, что Китай скупил большую часть запасов продовольствия в мире

Фото: Hao Jianwei / globallookpress.com

Китай скупит большую часть запасов продовольствия в мире: по данным Минсельхоза США, на складах республики хранится 50 процентов пшеницы и более 60 процентов риса и маиса от всех запасов в мире. Об этом пишет Nikkei Asia.

Ожидается, что китайские запасы только вырастут, и к 2022-му Пекин скупит половину запасов продовольствия: в частности, 69 процентов от общего количества маиса, 60 процентов риса и 51 процент пшеницы. Эксперты считают, речь идет об увеличении запасов на 20 процентов за последние десять лет.

Эти показатели настолько велики, что есть опасение дальнейшего роста цен на продовольствие. «Ненасытный аппетит Китая к закупкам зерна ведет к дальнейшему сокращению мирового предложения и создает условия для длительного роста цен на продукты питания», — приводят «Известия» цитату экспертов.

По прогнозу Продовольственной и сельскохозяйственной ООН, по итогам 2021 года мировые цены на импорт продовольствия окажутся рекордными. Предполагается, что объем глобального импорта достигнет рекордного уровня в 2021-м (1,75 триллиона долларов). Это на 14 процентов больше, чем в 2020 году.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Раскрыты подробности увольнения Путиным генерала СКР
Россияне поделились планами путешествий на 2022 год
Названы главные ошибки православных россиян перед Рождеством
Два человека задохнулись в застрявшей на трассе машине на Камчатке
Китай скупил половину запасов продовольствия в мире
Профессор дала прогноз по коронавирусу на 2022 год
Глава ДНР назвал два пути развития Донбасса
Опубликован список погибших в ДТП под Рязанью
Старейшая женщина в мире отпраздновала 119-летие
Футбольный фанат решил отрабатывать удары мячом на бывшей жене
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter