Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В России выявили 18 233 новых случая коронавируса

Оперштаб: в России выявили 18 233 новых случая коронавируса, это минимум с 14 сентября

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В России за минувшие сутки выявили 18 233 новых случая заражения коронавирусом. Таким образом, общее число инфицирований в стране с начала пандемии составило 10 537 966, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения заболевания в своем Telegram-канале в воскресенье, 2 января.

Как отмечается, прирост заболевших за прошедший день стал минимальным с 14 сентября. Больше всего новых случаев заражения выявили в Москве (1824), Санкт-Петербурге (1468) и Московской области (1364), меньше всего — в Магаданской области (11), Туве (11) и Ненецком автономном округе (2).

За сутки умерли 811 пациентов с COVID-19, еще 26 976 человек полностью выздоровели. За весь период распространения инфекции в России из-за коронавируса скончались 310 518 человек, выздоровели 9 524 039 человек.

В конце декабря прошлого года президент России Владимир Путин поручил правительству продолжить выплаты медикам, которые работают с больными COVID-19. Глава государства также распорядился установить медикам и работникам, контактирующим с зараженными, выплату специальных социальных выплат в двойном размере за работу в выходные и праздничные дни с 31 декабря по 9 января.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Астроном оценил опасность сближения с Землей опаснейшего астероида
Шеф-повар поделился древним рецептом для улучшения настроения и состояния
Капризов установил рекорд НХЛ в 21-градусный мороз
Британскому принцу пригрозили лишением титула из-за иска об изнасиловании
Лицо актера-политзаключенного из Мьянмы признали самым красивым в мире
Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП с автобусом под Рязанью
В МЧС открестились от прогноза о приближении к Земле опаснейшего астероида
Раскрыты ранние симптомы омикрон-штамма коронавируса
США пообещали помочь Афганистану справиться с кризисом
Перед смертельным ДТП под Рязанью автобус попал еще в одну аварию
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter