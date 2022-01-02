Миллиард рублей в лотерею разделили двое россиян

В этом году «Новогодний миллиард» рублей в «Русском лото» разделили двое россиян — каждый выиграл по 500 миллионов рублей, один билет приобрели в Москве, другой — в Краснодарском крае. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на крупнейший распространитель гослотерей "Столото".

«По итогам новогоднего 1421-го тиража "Русского лото" в России появилось сразу два лотерейных мультимиллионера. Участники из Москвы и Краснодарского края разделили между собой главный приз в размере одного миллиарда рублей: каждый выиграл по 500 миллионов рублей», — сообщили в компании.

1 января еще 52 россиянина выиграли по одному миллиону рублей, 64 участника закрыли все 30 чисел одновременно и разделили между собой оставшиеся 48 призов по миллиону. По итогам «Новогоднего миллиарда» выигрышными стали 14,479 миллиона билетов, в тираже разыгрывалосьпочти 2,975 миллиарда рублей.

По словам директора по маркетингу Варвары Басанович, в этом году «Новогодний миллиард» от «Русского лото» прошел уже в пятый раз и успел стать доброй январской традицией для миллионов россиян.