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Тысячу мигрантов вывезли в новогоднюю ночь из центра Петербурга

Полицейские вывезли тысячу нелегальных мигрантов из центра Петербурга в новогоднюю ночь

Фото: Dasril Roszandi / Globallookpress.com

Полицейские вывезли из Центрального района Санкт-Петербурга около тысячи нелегальных мигрантов в новогоднюю ночь. Об этом сообщает 47news.

Такое количество нелегалов не смогли уместить находящиеся поблизости отделы полиции, поэтому часть задержанных увезли в другие отделения. В отношении более 200 человек составили протоколы. Большинство из них будут выдворены из страны.

29 декабря в России заработал закон, по которому трудовых мигрантов и иностранцев, которые прибыли в Россию на срок более 90 дней, обязали проходить медицинские тесты. В соответствии с постановлением, практически все иностранные специалисты, которые прибыли в Россию на срок более 90 дней, должны будут ежеквартально проходить рентгенологическое обследование и сдавать анализы крови и мочи на наличие заболеваний, включая проказу, туберкулез, сифилис и ВИЧ/СПИД.

Марина Совина
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