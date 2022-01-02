Тысячу мигрантов вывезли в новогоднюю ночь из центра Петербурга

Полицейские вывезли из Центрального района Санкт-Петербурга около тысячи нелегальных мигрантов в новогоднюю ночь. Об этом сообщает 47news.

Такое количество нелегалов не смогли уместить находящиеся поблизости отделы полиции, поэтому часть задержанных увезли в другие отделения. В отношении более 200 человек составили протоколы. Большинство из них будут выдворены из страны.

29 декабря в России заработал закон, по которому трудовых мигрантов и иностранцев, которые прибыли в Россию на срок более 90 дней, обязали проходить медицинские тесты. В соответствии с постановлением, практически все иностранные специалисты, которые прибыли в Россию на срок более 90 дней, должны будут ежеквартально проходить рентгенологическое обследование и сдавать анализы крови и мочи на наличие заболеваний, включая проказу, туберкулез, сифилис и ВИЧ/СПИД.