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В России ответили назвавшей своими четыре российских региона Украине

Политолог Бальбек: заявления о правах Киева на четыре региона России невежественны
Руслан Бальбек

Руслан Бальбек . Фото: Страница Руслана Бальбека в Facebook

Звучащие на Украине заявления о том, что у Киева якобы есть права на четыре российских региона демонстрируют собой невежество политической и военной верхушек страны. Так на них ответил политолог Руслан Бальбек в беседе с RT.

«Как говорится в пословице, на чужой кусок не разевай роток», — посоветовал эксперт, комментируя слова публициста Сергея Грабовского, назвавшего украинскими Кубань и части Белгородской, Воронежской и Ростовской областей.

По словам Бальбека, причиной подобных несуразных высказываний со стороны украинских политиков и общественных деятелей является их общая необразованность и нежелание изучать историю. «Что можно сказать человеку, который даже не открывал учебник мировой истории?» — задался вопросом политолог.

Ранее в январе журналист Грабовский в своей статье заявил, что Украина уже существовала в XVIII веке, а Россия — нет. При этом он ссылался на некие документы и европейские карты 1918 года. Публицист также отметил, что часть регионов современной России на самом деле является «исторической украинской территорией». В частности, по его словам, к таковым относятся «Кубань, Таганрог, восточная Слобожанщина и Стародубщина».

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Варвара Кошечкина
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