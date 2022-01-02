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Пособия по безработице в США сравнили с российскими

MK: в России размер пособия по безработице меньше, чем в США, но выплачивают его дольше

Фото: Bryan Woolston / Reuters

В России размер пособия по безработице может быть значительно меньше, чем в США, но выплачивают его дольше. К таким выводам пришел корреспондент MK.RU Илья Бараникас.

Так, в Америке размер пособия по безработице зависит от размера зарплаты, получаемой до увольнения (на основе заработка за последние 52 недели), и от места жительства. Как правило, пособие покрывает от 30 до 50 процентов бывшей зарплаты, однако разброс выплат очень большой (максимум в штате Массачусетс — 823 доллара в неделю, в Миссисипи — 235 доллара). Максимальный срок получения пособия — от 26 до 28 недель в зависимости от штата.

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При этом максимальный размер пособия по безработице в России — 12 130 рублей в месяц. Они выплачиваются максимум в течение года.

В целом ситуация на рынке труда США неоднозначна, отмечает издание. С одной стороны, общий показатель безработицы низкий — 4,2 процента. При этом на почти семь миллионов безработных американцев приходится 11 миллионов незаполненных вакансий. Кроме того, в Америке сильный разброс уровней безработицы в зависимости от региона: в Калифорнии и Неваде он достигает 7,3 процента, но в Небраске не превышает 1,9 процента. То же можно сказать о России: региональные различия здесь резче и варьируются от 1,9 процента безработных в Санкт-Петербурге до 30,5 процента в Республике Ингушетия.

Виктория Кондратьева
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