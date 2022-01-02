Гигантская очередь туристов на «Роза Хутор» попала на видео и возмутила россиян

Гигантская очередь из туристов на горнолыжном курорте «Роза Хутор» в Сочи попала на видео и вызвала возмущение россиян в сети. Ролик опубликовал Instagram-аккаунт @sochi__today.

На кадрах показано, как на заваленном снегом курорте образовалось огромное столпотворение из отдыхающих — десятки лыжников и сноубордистов ждали своей очереди, чтобы сесть на подъемник. Ряды туристов протянулись на несколько десятков метров.

В подписи к видео сообщается, что 2 января комплекс решил закрыть многие трассы из-за лавиноопасности, что спровоцировало очереди туристов на подъемники к еще открытым для катания горным участкам.

Пользователи сети возмутились публикацией. «Как за колбасой в 1990-е», «Цена бомба, еще и очередь. Да легче дома любоваться снегом», «Да ну… Еще и ценник взвинтили на праздниках», «Жесть, поедем после праздников», «Пять минут скатиться, три часа ждать очередь, еще и отдать за это три тысячи — супер», — такие комментарии оставили они.

