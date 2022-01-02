Украинца убили в Польше во время празднования Нового года

В Польше 47-летнего украинца убили на улице во время празднования Нового года. Об этом в воскресенье, 2 января, пишет «Главред» со ссылкой на польские СМИ.

Как отмечается, ранним утром 1 января мужчину с травмой головы обнаружили посреди улицы в городе Седльце прохожие. Они хотели оказать ему помощь, однако оказалось, что к этому моменту он уже был мертв. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые позже установили, что украинец был убит.

Как стало известно, незадолго до смерти мужчина отмечал Новый год в компании нескольких своих соотечественников и граждан других стран, в том числе Белоруссии и Индонезии. После обнаружения тела погибшего 12 из них были задержаны полицией, однако сразу дать показания они не смогли, поскольку находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства гибели мужчины.

