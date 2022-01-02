Вассерман рассказал о новогодних празднествах в Госдуме

Госдума не проводила новогодний корпоратив, фракции и комитеты самостоятельно организовывали свои «посиделки», рассказал публицист и депутат нижней палаты парламента Анатолий Вассерман в беседе с газетой «Взгляд».

По его словам, законодатели не устраивали пышных празднеств. «Все проводилось на уровне самодеятельности, никаких новогодних корпоративов и общих торжеств на уровне Госдумы не было. Сам Новый год я встретил с коллегами публицистами в доме одного из них», — сказал Вассерман.

Парламентарий добавил, что аналогичное обсуждение итогов года прошло во фракции «Справедливая Россия — За правду». «Перед Новым годом в комитете по просвещению мы немного посидели, поели, обсудили итоги года», — добавил депутат.

30 декабря прошлого года в Госдуму внесли законопроект фракции ЛДПР о ежегодной предновогодней пенсионной выплате. Авторами инициативы стали лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский, группа депутатов из его партии, а также сенаторы Елена Афанасьева и Ирина Кожанова. Проект закона предполагает предоставление получателям страховых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению и «военных» пенсий дополнительной выплаты.