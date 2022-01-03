Лукашенко подписал дефицитный бюджет Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о республиканском бюджете на 2022 год. Об этом сообщается на сайте главы белорусского государства.

Отмечается, что основной финансовый документ и расчетные показатели утверждены с учетом складывающейся экономической ситуации. Доходы прогнозируются в сумме 27,8 миллиарда белорусских рублей (10,9 миллиарда долларов). Государственное новостное агентство Белоруссии БелТА утверждает, что расходы запланированы на уровне 30,8 миллиарда рублей (12,03 миллиарда долларов).

Заместитель министра финансов Елена Печень заявила, что бюджет утвержден с приемлемым дефицитом порядка 1,5 процента к ВВП. «Источники для его финансирования у нас гарантированно есть — это остатки ранее накопленных средств бюджета», — сказала она.

Значительная часть расходов будет направлена на оплату труда, выплату пенсий, стипендий, пособий и другие социальные выплаты. Поступления в бюджет будут формироваться из налога на добавленную стоимость, налога на прибыль, акцизов, а также налоговых доходов от внешнеэкономической деятельности

3 декабря Лукашенко заявил, что белорусская экономика подверглась беспрецедентному по масштабу и глубине давлению извне. Он отметил, что страна сумела сохранить экономический рост, безукоризненно платит по госдолгу и не имеет права потерять эту репутацию. По словам президента, главная задача на следующий год — наращивание экспорта и закрепление на мировых рынках.