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Лукашенко подписал дефицитный бюджет Белоруссии

Президент Белоруссии Лукашенко подписал закон о бюджете страны на 2022 год

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о республиканском бюджете на 2022 год. Об этом сообщается на сайте главы белорусского государства.

Отмечается, что основной финансовый документ и расчетные показатели утверждены с учетом складывающейся экономической ситуации. Доходы прогнозируются в сумме 27,8 миллиарда белорусских рублей (10,9 миллиарда долларов). Государственное новостное агентство Белоруссии БелТА утверждает, что расходы запланированы на уровне 30,8 миллиарда рублей (12,03 миллиарда долларов).

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Заместитель министра финансов Елена Печень заявила, что бюджет утвержден с приемлемым дефицитом порядка 1,5 процента к ВВП. «Источники для его финансирования у нас гарантированно есть — это остатки ранее накопленных средств бюджета», — сказала она.

Значительная часть расходов будет направлена на оплату труда, выплату пенсий, стипендий, пособий и другие социальные выплаты. Поступления в бюджет будут формироваться из налога на добавленную стоимость, налога на прибыль, акцизов, а также налоговых доходов от внешнеэкономической деятельности

3 декабря Лукашенко заявил, что белорусская экономика подверглась беспрецедентному по масштабу и глубине давлению извне. Он отметил, что страна сумела сохранить экономический рост, безукоризненно платит по госдолгу и не имеет права потерять эту репутацию. По словам президента, главная задача на следующий год — наращивание экспорта и закрепление на мировых рынках.

Марина Совина
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