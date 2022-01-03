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Биолог назвала более уязвимые перед коронавирусом группы крови

Биолог Баранова: люди со второй и четвертой группой крови более уязвимы перед COVID-19

Фото: Sebastian Gollnow / dpa / Reuters

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США) Анча Баранова в интервью «Ленте.ру» назвала наиболее уязвимые перед коронавирусом группы крови. По ее словам, люди, имеющие вторую и четвертую группу, более подвержены заболеванию COVID-19, а с первой и третьей — наоборот.

«У крови людей с разными группами не совсем одинаковый молекулярный состав. И в первой, и в третьей группе есть антитела на антиген А, который имеет небольшое сходство с коронавирусным антигеном», — объяснила специалист.

По словам Барановой, когда человек с этими антигенам встречается с COVID-19, то его антитела могут повлиять на вирус и приглушить его симптомы. В случае, если доза вируса была маленькой, пациент может не заболеть.

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«Но важная правда в том, что вероятность не заболеть или перенести инфекцию легко у обладателей первой и третьей групп крови ниже всего лишь процентов на десять. И это, на самом деле, ни на что не влияет», — уточнила Баранова.

В июне 2020 года ученые, проводившие независимые исследования в медицинских учреждениях Китая, в Колумбийском университете в США и в Мазандаранском медицинском университете Ирана, подтвердили связь между группой крови и тяжестью коронавируса. По мнению исследователей, наибольший риск тяжелого течения болезни после заболевания COVID-19 имеют носители второй группы крови.

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Никита Абрамов
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