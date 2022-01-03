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Россияне решили обойти очередь к знаменитому озеру и провалились под лед

Туристы решили посмотреть на лебедей-кликунов на Алтае вне очереди и провалились под лед

Россияне без билетов решили обойти длинную очередь к знаменитому озеру Светлое (Лебединое) в Алтайском крае и провалились под лед. Инцидент попал на видео, ролик опубликовал Instagram-аккаунт @barnaul.insta, освещающий события Барнаула.

Группа туристов решила без билетов и вне очереди посмотреть на лебедей-кликунов, которые зимуют на популярном алтайском озере. Для этого россияне подошли к незамерзающей части водоема с противоположной от мостиков и настилов для посетителей Лебединого заказника стороны — однако тонкий лед треснул и несколько человек оказались в воде.

На кадрах видно, как туристы, стоя по пояс в воде, пытаются выбраться обратно на лед, остальная часть нелегальных посетителей в панике убегает на безопасное расстояние к берегу. Тем не менее, первые вылезшие из озера россияне помогают вытаскивать из водоема других людей, протягивая и поддерживая их за руки. Отмечалось, что никто не пострадал.

Публикация вызвала возмущение пользователей сети. «Маразм крепчал, и лед не выдержал этого», «50 рублей стоит билет. Неужели это стоит того?», «Экономно, теперь таблетки покупать будут, лечиться», «Даже лебеди в шоке», «Скупость человеческая», «На всю жизнь урок», «Мгновенная карма», — такие комментарии оставили они.

Дарья Рыбак
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