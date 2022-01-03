Президент РАН описал судьбу коронавируса в 2022 году

Пандемия коронавируса в 2022 году войдет в режим сезонной эпидемии гриппа. Об этом заявил президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев, пишет ТАСС.

По словам Сергеева, ситуация с коронавирусом похожа на эпидемию гонконгского гриппа в 1960-х годах — несмотря на серьезные последствия и большое количество тяжело больных людей, ее удалось остановить благодаря вакцинам и лекарствам.

«То, что происходит с ковидом — это ситуация в каком-то смысле похожая. Серьезная эпидемия, поначалу страх, но мы сделали вакцины, и уже появляются лекарства», — описал судьбу пандемии COVID-19 эксперт.

Президент РАН считает, что с помощью надежных протоколов по применению лекарств, возможно войти в режим восприятия коронавируса как гриппа. Тем не менее, Сергеев добавил, что при низком уровне вакцинирования населения смертность от COVID-19 будет увеличиваться.

«Это наше упущение — и граждан, и науки, и власти — в отношении вакцинирования, что сыграло плохую службу в плане смертности. Ведь подавляющее большинство умерших от ковида — невакцинированные. Я считаю, это расплата за нашу невакцинированность», — заявил глава РАН.

Ранее в январе доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский предрек, что подъем заболеваемости COVID-19 в России в январе вполне вероятен из-за омикрон-штамма. По его словам, такой сценарий вероятен, если омикрон будет развиваться в РФ так, как это было в ЮАР и Англии.