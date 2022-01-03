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Названы пять «суперпродуктов» для укрепления иммуннитета

Специалисты посоветовали употреблять пять «суперпродуктов» для укрепления иммунной системы

Фото: Pixabay

Специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании назвали пять «суперпродуктов», употребление которых поможет укрепить иммунную систему, а также позволят организму легче переносить болезни и быстрее выздоравливать. Об этом сообщает «Медик Форум».

В первую очередь помогают цитрусовые. Им хорошо удается поддерживать активность человеческой иммунной системы, а также бороться с инфекциями. Брокколи богат витаминами A, C, E, а также клетчаткой, антиоксидантами. В чесноке, в свою очередь, содержится большое количество соединений серы. Он поможет снизить возможность заболеть простудой, либо же облегчить ее протекание. Имбирь обладает противовоспалительными свойствами, а имбирный чай поможет справиться с болью в горле. И, наконец, эксперты советуют курятину — источник витамина B6. Она является противовоспалительным источником белка, который помогает организму быстрее поправиться.

Ранее специалист по снижению веса Павел Исанбаев рассказал, что произойдет с организмом, если каждый день есть пиццу. Он заявил, что пицца является «конструктором», который можно собрать на личное усмотрение россиян. Вред этого блюда определяется тем, какой частью рациона она является, кто ее готовил и из чего. Пицца обладает высокой калорийностью, но ее можно сократить, заменив колбасу на мясо и отказавшись от соуса.

Марина Совина
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