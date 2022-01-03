На Первом канале показали пародию на Юрия Дудя

Известного российского журналиста и видеоблогера Юрия Дудя высмеяли в эфире Первого канала. Пародию показали во время финала Высшей лиги КВН, выпуск доступен на YouTube.

Автором пародии стала команда КВН «Юра». Один из ее участников появился на сцене в джинсах, белой футболке и джинсовой куртке и представился Дудем. «Привет! Я хотел взять интервью у Дмитрия Пескова (пресс-секретаря президента России — прим. «Ленты.ру»), но он рассказывает обо всем только одному человеку. Я беру интервью у Татьяны Навки (супруга Пескова, олимпийская чемпионка в танцах на льду — прим. «Ленты.ру»). Вперед!» — обратился артист к залу.

После этого молодой человек спустился к Навке, которая сидела в кресле члена жюри. «Мои кореша не идут ни в какое сравнение с вашими. У меня в гостях олимпийская чемпионка, чемпионка мира, обладательница Пескова!» — отметил артист. Внезапно его прервал выбежавший из-за кулис другой участник команды. Он представился пресс-секретарем пресс-секретаря президента и сообщил, что будет сам отвечать на вопросы.

Когда артист, игравший Дудя, попросил Навку назвать трех лучших современных юмористов, за нее ответил его коллега по команде. «Джен Псаки, Джо Байден и Владимир Зеленский», — сказал он. На вопрос о том, привит ли Песков от коронавируса, представившийся пресс-секретарем пресс-секретаря ответил утвердительно. «Я тоже, но я привит американским Johnson&Johnson», — заявил в свою очередь участник, исполнявший роль журналиста. «Странно, да, Татьяна? Мы с вами этим голову моем, а они этим привились», — пошутил после этого пресс-секретарь.

Ранее сообщалось, что члены команды КВН Белорусского государственного университета (БГУ) в эфире Первого канала поблагодарили за спонсорство бизнесменов Романа Семиохина, Сергея Каршкова и Дмитрия Казорина, объявленных в международный розыск. Слова прозвучали во время праздничного выпуска, посвященного 60-летию КВН.