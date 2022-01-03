Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В России утвердили программу госгарантий бесплатного оказания медпомощи

Правительство России утвердило программу бесплатной медпомощи гражданам на 2022-2024 годы

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Правительство России утвердило программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам на 2022-2024 годы. Об этом в понедельник, 3 января, сообщается на сайте кабмина.

Соответствующий документ был подписан премьер-министром страны Михаилом Мишустиным.

«В новой программе учтены особенности работы системы здравоохранения в условиях распространения коронавирусной инфекции, чтобы даже при повышенной нагрузке, которая сейчас ложится на больницы и поликлиники, пациенты были обеспечены необходимым лечением», — пояснили в кабмине.

Там добавили, что программа также предусматривает выделение дополнительных средств на проведение углубленной диспансеризации граждан. В частности, она останется доступной для тех, кто переболел коронавирусом.

Кроме того, в документе приводится обновленный перечень высокотехнологичной медицинской помощи, на которую могут рассчитывать пациенты, перенесшие инсульт или нуждающиеся в лечении сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе путем проведения хирургических операций.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Стало известно о недовольстве ЕС форматом переговоров Путина и Байдена
Украинскую бронетехнику заметили в жилых районах рядом с Донбассом
В России утвердили программу госгарантий бесплатного оказания медпомощи
В США закрыли несколько пляжей из-за крупнейшего в истории разлива нечистот
Кинокритик составила подборку сериалов для новогодних праздников
Киев сократил подачу воды в ЛНР
Арендованного у «Ростова» футболиста АПЛ ограбили в Лондоне
В России выявили 16 343 новых случая коронавируса
Российские самолеты атаковали удерживаемый сирийской оппозицией Идлиб
На Украине назвали условие «вхождения в Европу»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter