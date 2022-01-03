В России утвердили программу госгарантий бесплатного оказания медпомощи

Правительство России утвердило программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам на 2022-2024 годы. Об этом в понедельник, 3 января, сообщается на сайте кабмина.

Соответствующий документ был подписан премьер-министром страны Михаилом Мишустиным.

«В новой программе учтены особенности работы системы здравоохранения в условиях распространения коронавирусной инфекции, чтобы даже при повышенной нагрузке, которая сейчас ложится на больницы и поликлиники, пациенты были обеспечены необходимым лечением», — пояснили в кабмине.

Там добавили, что программа также предусматривает выделение дополнительных средств на проведение углубленной диспансеризации граждан. В частности, она останется доступной для тех, кто переболел коронавирусом.

Кроме того, в документе приводится обновленный перечень высокотехнологичной медицинской помощи, на которую могут рассчитывать пациенты, перенесшие инсульт или нуждающиеся в лечении сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе путем проведения хирургических операций.