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Порошенко опубликовал мем с призывом «давить» Зеленского

Экс-президент Украины Порошенко опубликовал мем с призывом «давить» Зеленского

Фото: страница Петра Порошенко в Facebook

Бывший президент Украины Петр Порошенко опубликовал на своей странице в Facebook мем с призывом «давить» нынешнего главу государства Владимира Зеленского. Внимание на это обратили «Українські Новини» в понедельник, 3 января.

Экс-президент разместил в своем аккаунте подборку мемов за 2021 год, которые были посвящены ему. «Друзья, спасибо за безумную порцию юмора в прошлом году. Ваши мемы — это что-то незабываемое. Посмеялся от души», — отметил он в публикации.

При этом оказалось, что героем многих из размещенных Порошенко изображений был и действующий украинский лидер. «Берешь ЗЕленого [Зеленского] за голову. Сжимаешь... Главное — чтобы не разбрызгалось!» — гласила подпись к одному из мемов, на котором экс-глава государства запечатлен с пятнами зеленки на руках и лице.

Ранее пользователи сети высмеяли внешний вид министра обороны Украины Алексея Резникова на фотографии, опубликованной офисом Зеленского. Главу Минобороны страны раскритиковали за плохо сидящий костюм — комментаторы предположили, что Резников надел «бронелифчик».

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Варвара Кошечкина
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