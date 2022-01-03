Порошенко опубликовал мем с призывом «давить» Зеленского

Бывший президент Украины Петр Порошенко опубликовал на своей странице в Facebook мем с призывом «давить» нынешнего главу государства Владимира Зеленского. Внимание на это обратили «Українські Новини» в понедельник, 3 января.

Экс-президент разместил в своем аккаунте подборку мемов за 2021 год, которые были посвящены ему. «Друзья, спасибо за безумную порцию юмора в прошлом году. Ваши мемы — это что-то незабываемое. Посмеялся от души», — отметил он в публикации.

При этом оказалось, что героем многих из размещенных Порошенко изображений был и действующий украинский лидер. «Берешь ЗЕленого [Зеленского] за голову. Сжимаешь... Главное — чтобы не разбрызгалось!» — гласила подпись к одному из мемов, на котором экс-глава государства запечатлен с пятнами зеленки на руках и лице.

Ранее пользователи сети высмеяли внешний вид министра обороны Украины Алексея Резникова на фотографии, опубликованной офисом Зеленского. Главу Минобороны страны раскритиковали за плохо сидящий костюм — комментаторы предположили, что Резников надел «бронелифчик».