Российской экономике предсказали замедление

В 2022 году рост российской экономики замедлится, предсказывает Bloomberg, чье исследование приводит РБК.

Агентство в середине декабря опросило около 30 экономистов. Самый оптимистичный высказанный ими прогноз составил 3,3 процента, самый пессимистичный — 1,7 процента. По итогам же 2021 года рост экономики составил 4,2–4,3 процента.

Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова высказала еще более пессимистичную оценку — рост в 1,5 процента. Она считает, что 2022 год принесет «сильную финансовую волатильность», которая вместе с геополитическими рисками создаст очень негативный фон для экономического роста.

Высшая школа экономики в своем прогнозе ожидает 2,5-процентный подъем и отмечает, что оптимизм экспертов фактически исчерпывается 2021 годом, которым и ограничится восстановительный рост. В долгосрочной перспективе российская экономика будет расти в темпе около 2 процентов в год, считают во ВШЭ.

Агентство Fitch добавляет, что «не видит существенных перспектив для заметных улучшений применительно к сказывающимся на потенциальном росте институциональным факторам, таким как судебная система и права собственности».

РБК напоминает, что официальный макропрогноз Минэкономразвития на 2022-й и 2023-й годы предполагает 3-процентный рост ВВП.

В конце декабря Минэкономразвития России сообщало, что рост ВВП в годовом выражении ускорился и составил по итогам ноября 5,2 процента после 4,8 процента в октябре, за январь-ноябрь рост составил 4,7 процента.