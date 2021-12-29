Рост ВВП России ускорился

Рост ВВП России в годовом выражении ускорился и составил по итогам ноября 5,2 процента после 4,8 процента в октябре, за январь-ноябрь рост составил 4,7 процента. Об этом говорится в обзоре Минэкономразвития «О текущей ситуации в российской экономике», опубликованном на сайте ведомства.

В министерстве отметили, что в ноябре по отношению к октябрю экономика выросла на 0,3 процента месяц к месяцу со снятой сезонностью. Как говорится в обзоре, наибольший вклад в ноябрьское ускорение внесли строительство, а также сельское хозяйство, так как сезон сбора урожая был смещен к концу года из-за погодных условий.

Президент Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции 23 декабря заявлял, что рост ВВП России по итогам года ожидается на уровне 4,5 процента, промышленного производства — 5 процентов, обрабатывающей отрасли — 5,2 процента. При этом темпы урожая немного снизились из-за погодных условий, однако по-прежнему дадут России возможность обеспечить свое население и экспортировать собранное.