Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Рост ВВП России ускорился

Минэкономразвития: рост ВВП в ноябре ускорился и в годовом выражении составил 5,2 процента

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Рост ВВП России в годовом выражении ускорился и составил по итогам ноября 5,2 процента после 4,8 процента в октябре, за январь-ноябрь рост составил 4,7 процента. Об этом говорится в обзоре Минэкономразвития «О текущей ситуации в российской экономике», опубликованном на сайте ведомства.

В министерстве отметили, что в ноябре по отношению к октябрю экономика выросла на 0,3 процента месяц к месяцу со снятой сезонностью. Как говорится в обзоре, наибольший вклад в ноябрьское ускорение внесли строительство, а также сельское хозяйство, так как сезон сбора урожая был смещен к концу года из-за погодных условий.

Президент Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции 23 декабря заявлял, что рост ВВП России по итогам года ожидается на уровне 4,5 процента, промышленного производства — 5 процентов, обрабатывающей отрасли — 5,2 процента. При этом темпы урожая немного снизились из-за погодных условий, однако по-прежнему дадут России возможность обеспечить свое население и экспортировать собранное.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Госдуме предложили добавить основание для лишения российского гражданства
Известная актриса рассказала о своей необычной коллекции
Глеб Павловский описал видение Горбачевым СССР как части «европейского дома»
Оценена связь употребления алкоголя с низким риском заражения коронавирусом
Американские компании предупредили о риске потерять Китай
Синоптик назвал регион России с самой теплой новогодней ночью
В США российские танки не попали в тройку мощнейших в мире
Забывшая ключи в замке входной двери россиянка лишилась денег и драгоценностей
В РПЦ выступили против возвращения смертной казни
США отказались обнародовать свои обеспокоенности по безопасности
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter