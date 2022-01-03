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Одесский депутат поздравил украинцев с Новым годом на фоне изображения Путина

Депутат из Одесской области Градинар опубликовал фото у телевизора с изображением Путина

Кадр: страница Виталий Градинара на Facebook

Депутат Болградского районного совета Одесской области Виталий Градинар поздравил украинцев с Новым годом на фоне изображения президента России Владимира Путина. Внимание на публикацию политика в Facebook обратил портал Obozrevatel.

Отмечается, что соответствующий снимок появился на странице Градинара в соцсети 31 декабря. На нем он запечатлен с бокалом на фоне телевизора. При этом на экране можно увидеть кадр из новогоднего поздравления российского лидера, которое транслировалось на канале «Россия 24».

«Всем нам мира и благополучия!» — подписал свою фотографию депутат.

Публикация собрала более 200 лайков и свыше 60 комментариев, при этом большая часть из них носит позитивный характер, уточнил Obozrevatel. «В комментариях никто не указал на провокационный кадр с пропагандистского канала за спиной депутата», — посетовал портал.

Виталий Градинар был избран депутатом Болградского районного совета от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) в 2020 году. Ранее на своих страницах в соцсетях он неоднократно выступал в поддержку лидера партии, депутата Верховной Рады Виктора Медведчука, которого на Украине обвиняют в госизмене, покушении на разграбление государственных ценностей и содействие деятельности террористических организаций. Кроме того, Градинар призывал Киев признать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».

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Варвара Кошечкина
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