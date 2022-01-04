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В Японии отложили ввод реактора АЭС «Иката» в эксплуатацию

Подключение к сети реактора АЭС «Иката» отложено из-за работ по очистке оборудования

Фото: Global Look Press / ZUMA Press

В Японии до конца января отложили ввод третьего реактора японской АЭС «Иката» в коммерческую эксплуатацию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию Shikoku Electric Power.

Причиной такой отсрочки стали незапланированные работы по очистке оборудования, в том числе турбины. Подключение реактора к сети назначено на 24 января.

Третий реактор «Икаты» был закрыт с декабря 2019 года: сначала для планового технического обслуживания, затем из-за иска местных жителей, которые указали на риск землетрясений и извержения вулкана в районе АЭС. В 2020 году на остановленном третьем блоке станции произошел сбой. В марте 2021 года решение суда по данному делу было отменено, однако перезапуск реактора был снова отложен из-за нарушения правил безопасности.

Первый и второй реакторы «Икаты» на стадии демонтажа из-за превышения 40-летнего срока их эксплуатации.

Ксения Назарова
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