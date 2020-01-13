На АЭС в Японии произошел сбой

Нештатная ситуация произошла на АЭС «Иката» в Японии, сообщает РИА Новости со ссылкой агентство Kyodo.

Отмечается, что в ходе извлечения топливных сборок на остановленном третьем блоке станции вместе с верхней частью, которая фиксирует их в реакторе, была случайно приподнята одна из 48 регулирующих кассет.

Оператор станции — компания Shikoku Electric Power Company — сообщил, что работы тут же остановили и сбой не повлиял на окружающую среду. Сейчас выясняются причины происшествия, из-за чего в графике работ может возникнуть отставание.

В 2017 году в Бельгии на атомной электростанции «Дул» в результате аварии был остановлен четвертый реактор. В машинном зале неядерной части реактора «в результате сбоя между АЭС и сетью высокого напряжения» произошла утечка пара. Сработала автоматика, и реактор был автоматически остановлен. В результате инцидента пострадала сотрудница АЭС.

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