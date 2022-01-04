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Российский журналист пожаловался на угрозы от бывшего хозяина «Черкизона»

Журналист Аркадий Мамонтов заявил об угрозах от хозяина Черкизовского рынка Исмаилова
Аркадий Мамонтов

Аркадий Мамонтов. Кадр: программа «Вести. Дежурная часть» / «Россия 1»

Российский журналист Аркадий Мамонтов пожаловался в Следственный комитет России (СК РФ) на угрозы от бывшего хозяина Черкизовского рынка («Черкизона») Тельмана Исмаилова. Об этом стало известно в эфире программы «Вести. Дежурная часть» на телеканале «Россия 1».

Так, в интервью азербайджанскому журналисту Эйнулле Фатуллаеву бизнесмен заявил, что Мамонтов «немножко болеет и ходит там, где не надо, пишет то, что не имеет место быть». Сам российский журналист расценил эти слова как «более чем прозрачный намек» на то, что ему угрожает опасность.

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«Мне очень жаль что господин Исмаилов недвусмысленно, прямо, прозрачно намекнул на готовящееся покушение на меня, журналиста, который рассказал о злоупотреблениях на Черкизовском рынке», — заявил Мамонтов. Журналист попросил рассмотреть его слова как официальное обращение СК РФ.

Тельман Исмаилов находился в международном розыске с 2017 года за организацию заказных убийств. По версии следствия, Исмаилов вместе с братьями Рафиком и Вагифом разработал план убийства бизнесмена Владимира Савкина и учредителя «Люблино-Моторс» Юрия Брылева, которое произошло 15 мая 2016 года. Их расстрелял киллер Мехман Керимов. Исмаилов не признает вины во вменяемом ему преступлении.

17 ноября Генпрокуратура России попросила власти Черногории отменить решение о предоставлении политического убежища Исмаилову. По данным СМИ, соответствующее решение было принято 22 октября.

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Марина Совина
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