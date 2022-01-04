Российский журналист пожаловался на угрозы от бывшего хозяина «Черкизона»

Российский журналист Аркадий Мамонтов пожаловался в Следственный комитет России (СК РФ) на угрозы от бывшего хозяина Черкизовского рынка («Черкизона») Тельмана Исмаилова. Об этом стало известно в эфире программы «Вести. Дежурная часть» на телеканале «Россия 1».

Так, в интервью азербайджанскому журналисту Эйнулле Фатуллаеву бизнесмен заявил, что Мамонтов «немножко болеет и ходит там, где не надо, пишет то, что не имеет место быть». Сам российский журналист расценил эти слова как «более чем прозрачный намек» на то, что ему угрожает опасность.

«Мне очень жаль что господин Исмаилов недвусмысленно, прямо, прозрачно намекнул на готовящееся покушение на меня, журналиста, который рассказал о злоупотреблениях на Черкизовском рынке», — заявил Мамонтов. Журналист попросил рассмотреть его слова как официальное обращение СК РФ.

Тельман Исмаилов находился в международном розыске с 2017 года за организацию заказных убийств. По версии следствия, Исмаилов вместе с братьями Рафиком и Вагифом разработал план убийства бизнесмена Владимира Савкина и учредителя «Люблино-Моторс» Юрия Брылева, которое произошло 15 мая 2016 года. Их расстрелял киллер Мехман Керимов. Исмаилов не признает вины во вменяемом ему преступлении.

17 ноября Генпрокуратура России попросила власти Черногории отменить решение о предоставлении политического убежища Исмаилову. По данным СМИ, соответствующее решение было принято 22 октября.