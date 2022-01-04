Более половины россиян занялись поиском подработки на новогодние праздники

Более половины россиян занимаются поиском дополнительного источника доходов на новогодние праздники. Об этом пишет издание «Известия» со ссылкой на данные совместного исследования «Авито работа» и сервиса подработки GigAnt.

Согласно данным опроса, каждый пятый житель страны хотел бы получить подработку в качестве аниматора. При этом за одно представление россияне рассчитывают получать в среднем 6–10 тысяч рублей.

На период новогодних праздников в России доступны более 100 тысяч вакансий, предлагающих подработку, сообщает «Известия» со ссылкой на информацию платформы онлайн-рекрутинга hh.ru. В пресс-службе сервиса рассказали, что накануне Нового года начинают появляться традиционные для этого периода предложения, такие как сборщики, комплектовщики, фасовщики и упаковщики подарков, менеджеры по продаже подарков и специалисты по обработке новогодних заказов, а также вакансии для артистов новогодних шоу.

Руководитель проекта «Авито подработка» Анна Ошарова, в свою очередь, отмечает, что количество вакансий быстро растет в преддверии праздников, особенно в крупных городах. По ее словам, спрос на «новогодних героев» при этом сохраняется на протяжении всех каникул.

Ранее сообщалось, что большинство россиян (71 процент) массово захотели сменить работу в 2022 году. Согласно данным опроса сервиса «Работа.ру», от новой работы чаще всего ожидают высокой зарплаты — это отметили 76 процентов респондентов, 58 процентов участников исследования указали, что на новой работе хотели бы встретить адекватный коллектив и руководство, а 48 процентов рассчитывают соблюдать баланс между работой и отдыхом.

