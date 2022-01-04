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Власти Гаити подтвердили факт покушения на премьера страны

Офис премьер-министра Гаити Анри подтвердил информацию о покушении на главу правительства
Ариэль Анри

Ариэль Анри. Фото: Ralph Tedy Erol / Reuters

Офис премьер-министра Гаити Ариэля Анри подтвердил факт покушения на главу правительства во время празднования годовщины независимости страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудника администрации.

«Премьер-министр стал жертвой нападения, его расследуют», — заявил собеседник издания.

Ранее сообщалось, что неизвестные совершили покушение на Анри, однако оно оказалось неудачным, политик не пострадал. Отмечается, что покушение произошло возле храма в городе Гонаив на севере страны во время празднований в честь 218-летия независимости республики. Раздалось несколько выстрелов, охрана отвела премьера в безопасное место.

Один человек погиб во время стрельбы, несколько было ранено. Некоторые торжественные мероприятия на Гаити были отменены.

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Марина Совина
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