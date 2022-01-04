Стали известны подробности пожара на нефтеперерабатывающем заводе

На территории Антипинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Тюмени загорелась фракционная колонна — локализовать пожар площадью 100 квадратных метров удалось к 9:20. О подробностях инцидента стало известно из официального комментария ГУ МЧС по Тюменской области, пишет 72.RU.

В пресс-службе МЧС уточнили, что в 7:42 поступило сообщение о загорании технологической установки. В 7:43 к месту пожара прибыло первое подразделение пожарной части при самом НПЗ, также на место были направлены силы и средства регионального пожарно-спасательного гарнизона МЧС.

«В 9:20 по московскому времени пожар был локализован, подразделения продолжают работу. Погибших и пострадавших нет. Эвакуация не проводилась. Всего привлечено 84 человека и 26 единиц техники», — сообщили в ведомстве.

Издание отмечает, что ситуация находится на особом контроле у губернатора Тюменской области Александра Моора — глава региона также провел совещание с руководством МЧС, полиции и собственниками предприятия по данному инциденту.

Антипинский нефтеперерабатывающий завод загорелся утром 4 января, над территорией НПЗ был виден густой черный дым.