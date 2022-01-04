В московском СИЗО погиб заключенный

В камере следственного изолятора (СИЗО) в Москве был обнаружен мертвым мужчина. Об этом во вторник, 4 января, пишет РЕН ТВ.

Уточняется, что россиянин был фигурантом уголовного дела, возбужденного по части 2 статьи 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»). Предполагается, что он мог совершить самоубийство.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

В конце ноября 2021 года тело погибшего заключенного было обнаружено в СИЗО Златоуста в Челябинской области.