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В московском СИЗО погиб заключенный

В Москве в камере СИЗО обнаружено тело погибшего заключенного

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

В камере следственного изолятора (СИЗО) в Москве был обнаружен мертвым мужчина. Об этом во вторник, 4 января, пишет РЕН ТВ.

Уточняется, что россиянин был фигурантом уголовного дела, возбужденного по части 2 статьи 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»). Предполагается, что он мог совершить самоубийство.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

В конце ноября 2021 года тело погибшего заключенного было обнаружено в СИЗО Златоуста в Челябинской области.

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Евгения Куликова
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