Силовые структуры
В московском СИЗО погиб заключенный
В Москве в камере СИЗО обнаружено тело погибшего заключенного
В камере следственного изолятора (СИЗО) в Москве был обнаружен мертвым мужчина. Об этом во вторник, 4 января, пишет РЕН ТВ.
Уточняется, что россиянин был фигурантом уголовного дела, возбужденного по части 2 статьи 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»). Предполагается, что он мог совершить самоубийство.
Обстоятельства случившегося устанавливаются.
В конце ноября 2021 года тело погибшего заключенного было обнаружено в СИЗО Златоуста в Челябинской области.