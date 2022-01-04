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Жириновский пожелал Шукшиной медленно умирать от коронавируса

Лидер ЛДПР Жириновский пожелал актрисе Марии Шукшиной медленно умирать от коронавируса

Фото: Пресс-служба Государственной Думы РФ / РИА Новости

Лидер Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимир Жириновский пожелал заслуженной артистке, актрисе и телеведущей Марии Шукшиной медленно умирать от коронавируса. С таким заявлением политик выступил в эфире телеканала НТВ.

«Если ты не хочешь делать вакцину — не делай. Сиди дома, заразись и умирай медленно», — выступил Жириновский с критикой позиции Шукшиной против вакцинации. По его словам, заслуженная артистка России совершает «гнусные поступки» и занимается «деструктивной пропагандой».

Ранее председатель комитета Государственной Думы по охране здоровья, врач-хирург Дмитрий Хубезов прокомментировал заседание КПРФ с участием Шукшиной, на котором активно осуждалась вакцинация и говорилось о ее негативных эффектах.

По словам политика, заявления о том, что после вакцинации от COVID-19 растет заболеваемость — глупость и полная чушь. Также Хубезов заявил, что подобные заявления — это «чистый популизм в худшем его варианте», который к медицине «не имеет вообще никакого отношения от слова совсем».»

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Николай Чигасов
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