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Безбилетник перепрыгивал через турникет в метро и умер

Безбилетник сломал шею и умер при попытке перепрыгнуть турникет в метро Нью-Йорка

Кадр: CCTV / New York Рolice

Безбилетник пытался перепрыгнуть турникет в метро Нью-Йорка и погиб. Кристофер Де Ла Крус несколько раз приподнимался на руках у заграждения и сломал шею, перевалившись за него. Об этом написало издание Daily News.

В полиции уточнили, что Де Ла Крус ехал на работу, происшествие случилось в 06:45 по местному времени. Позже выяснилось, что мужчина был пьян.

Отец погибшего Хосе Де Ла Крус рассказал, что у его сына остался четырехлетний ребенок. «Он был хорошим парнем, хорошим отцом. Что я могу сказать? Он совершил ошибку», — отметил родственник жертвы несчастного случая.

Ранее в московском метро задержали безбилетника, который находился в международном розыске. У задержанного пассажира не оказалось при себе документов, поэтому его забрали в отделение полиции. Там выяснилось, что в Киргизии против мужчины возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

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Дамир Матюхин
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