Послом Армении в России стал бывший министр обороны

Послом Армении в России назначен бывший министр обороны республики Вагаршак Арутюнян. Об этом сообщает РИА Новости.

Его назначил на пост президент Армении Армен Саркисян. Также другим указом Саркисян отозвал с поста Вардана Тоганяна.

Вагаршак Арутюнян занимал пост министра обороны с 1999-го по 2000-й год. В 2002 году бывший президент Армении Роберт Кочарян лишил его звания генерал-лейтенанта, однако в 2019 году Саркисян восстановил его в звании. В конце ноября 2020 года Арутюнян был назначен главой оборонного ведомства, свой пост он покинут в июле 2021-го.