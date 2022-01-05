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Послом Армении в России стал бывший министр обороны

Президент Армении назначил экс-министра обороны Арутюняна послом в России

Фото: mil.am

Послом Армении в России назначен бывший министр обороны республики Вагаршак Арутюнян. Об этом сообщает РИА Новости.

Его назначил на пост президент Армении Армен Саркисян. Также другим указом Саркисян отозвал с поста Вардана Тоганяна.

Вагаршак Арутюнян занимал пост министра обороны с 1999-го по 2000-й год. В 2002 году бывший президент Армении Роберт Кочарян лишил его звания генерал-лейтенанта, однако в 2019 году Саркисян восстановил его в звании. В конце ноября 2020 года Арутюнян был назначен главой оборонного ведомства, свой пост он покинут в июле 2021-го.

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Варвара Кошечкина
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