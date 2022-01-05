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МИД назвал представителей России на переговорах с НАТО

Грушко заявил, что Россию на переговорах с НАТО представит межведомственная делегация
Александр Грушко

Александр Грушко. Фото: пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Россию на переговорах с НАТО представит междеведомственная делегация МИД России и Минобороны. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Александр Грушко, отвечая на соответствующий вопрос, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что военные будут непосредственно участвовать в обсуждении вопросов безопасности на заседании.

Грушко также отметил, что Россия хочет провести предметные переговоры. «И, конечно, во главу угла мы ставим достижение конкретных результатов, а именно принятие решения, которое реально улучшает ситуацию в сфере военной безопасности в Европе. Мы не будем вести переговоры ради переговоров», — добавил он.

Ранее глава пресс-службы американского Госдепартамента Нед Прайс заявил, что переговоры США и России в Женеве в рамках диалога о стратегической стабильности будут ограничены двусторонними вопросами.

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Варвара Кошечкина
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