МИД назвал представителей России на переговорах с НАТО

Россию на переговорах с НАТО представит междеведомственная делегация МИД России и Минобороны. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Александр Грушко, отвечая на соответствующий вопрос, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что военные будут непосредственно участвовать в обсуждении вопросов безопасности на заседании.

Грушко также отметил, что Россия хочет провести предметные переговоры. «И, конечно, во главу угла мы ставим достижение конкретных результатов, а именно принятие решения, которое реально улучшает ситуацию в сфере военной безопасности в Европе. Мы не будем вести переговоры ради переговоров», — добавил он.

Ранее глава пресс-службы американского Госдепартамента Нед Прайс заявил, что переговоры США и России в Женеве в рамках диалога о стратегической стабильности будут ограничены двусторонними вопросами.