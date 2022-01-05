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Глава Алма-Аты заявил о взятии под контроль ситуции в городе

Мэр Алма-Аты Сагинтаев: ситуация в городе взята под контроль, провокаторов задерживают

Фото: Telegram-канал Znak.com

Мэр крупнейшего города Казахстана Алма-Аты Бакытжан Сагинтаев заявил, что ситуация в городе взята под контроль местных властей. Об этом сообщат ТАСС со ссылкой на пресс-службу градоначальника.

По словам Сагинтаева, в городе проводятся задержания провокаторов и экстремистов, а также поиски зачинщиков беспорядков.

«За попытками дестабилизации и экстремистскими действиями стоят провокаторы изнутри и извне. Силами правопорядка принимаются необходимые меры по стабилизации ситуации, сохранению безопасности, мира и спокойствия Алма-Аты. Сейчас ситуация в городе взята под контроль властей», — сообщили в администрации.

Ранее в Алма-Ате и в Мангистауской области на период действия режима чрезвычайного положения ввели комендантский час с 23.00 до 7.00. В городе и регионе запрещены массовые мероприятия, в том числе забастовки и мирные собрания, также вводится запрет на въезд и выезд из Алма-Аты и Мангистауской области, запрещается продажа оружия и боеприпасов, установлен особый режим оборота лекарств и алкоголя.

2 января в Мангистауской области Казахстана начались протесты против роста цен на газ для машин. В некоторых городах протестующие также призвали первого президента республики Нурсултана Назарбаева уйти из политики.

4 января на площади Республики в Алма-Ате начались столкновения протестующих с силовиками, беспорядки начались и в других городах страны.

Марина Совина
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