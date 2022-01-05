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В ходе протестов в Алма-Ате пострадали пять сотрудников скорой помощи

В ходе протестов в казахстанской Алма-Ате пострадали пять сотрудников скорой помощи

Фото: Vladimir Tretyakov / AP

Пять сотрудников скорой помощи пострадали в ходе протестов в казахстанской Алма-Ате. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление здравоохранения города.

Отмечается, что пострадавшие доставлены в городские больницы. Среди них два водителя скорой помощи и три медицинских работника.

В ведомстве также заявили о двух машинах скорой помощи, уничтоженных протестующими, и обвинили «сторонников деструктивных действий» в «препятствии госпитализации детей в больницы».

Ранее стало известно, что из Казахстана в сторону Европы начали массово вылетать бизнес-джеты. В Нур-Султане было введено чрезвычайное положение.

Протесты в Казахстане начались в воскресенье, 2 января, из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. Позже начались столкновения протестующих с сотрудниками правоохранительных органов.

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Евгений Шульгин
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