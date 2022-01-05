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Бизнес-джеты массово вылетели из Казахстана в Европу

Из Казахстана в сторону Европы начали массово вылетать бизнес-джеты

Фото: страница «Международный аэропорт Алматы/Almaty international airport» на Facebook

Из Казахстана в сторону Европы начали массово вылетать бизнес-джеты. Об этом сообщает Telegram-канал KazTAG со ссылкой на источники.

Отмечается, что в Алма-Ате совершили взлет от пяти до шести бизнес-джетов, еще один вылетел из Нур-Султана.

Telegram-канал Ateo Breaking опубликовал данные с сайта Flight Radar, якобы демонстрирующие правительственный бизнес-джет, направляющийся из Алма-Аты в сторону России.

Ранее стало известно, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на фоне протестов ввел чрезвычайное положение в Нур-Султане. Протесты в Казахстане начались в воскресенье, 2 января, из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. 4 января начались столкновения протестующих с силовиками. 5 января в Актобе толпа прорвала полицейское оцепление и ворвалась в здание местной администрации.

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Евгений Шульгин
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