На Украине поднимут зарплаты полицейским после их угроз начать протесты

Правительство Украины выделило финансирование для того, чтобы поэтапно поднять зарплаты полицейским после их угроз начать волны протеста в стране. Об этом в своем Facebook-аккаунте сообщил глава Национальной полиции страны Игорь Клименко.

«Кабинет министров Украины выделил деньги для поэтапного повышения денежного довольствия полицейским с этого месяца. Первую повышенную зарплату они получат уже в конце января», — сообщил Клименко, уточнив, что в первую очередь зарплаты поднимут патрульным, спецназовцам и полицейским, которые несут службу в зоне Операции Объединенных сил.

Дальнейшее повышение зарплат ожидается в апреле. «Руководители Нацполиции, структурных и территориальных подразделений повышения зарплат не получат», — отметил Клименко.

Ранее глава политического совета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ), депутат Верховной рады Виктор Медведчук заявил о серьезных вызовах и рисках, с которыми Украина столкнется в 2022 году. По мнению лидера ОПЗЖ, первым риском станет дальнейшее падение экономики из-за «непрофессиональной, преступной политики». Также на это повлияет расширение регуляторных мер, которые уничтожают малый и средний бизнес, добавил он.