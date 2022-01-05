Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Госдуме обвинили Запад и развал СССР в протестах в Казахстане

Депутат Госдумы Новиков: протесты в Казахстане могут использовать западные спецслужбы

Фото: Telegram-канал Znak.com

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что протесты в Казахстане из-за накопившихся после распада СССР проблем, может использовать Запад. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Новикова, в республике действует ряд зарубежных НКО, которые негативно влияют на ситуацию. «Казахстан интересует западные спецслужбы и правительства как страна, которая может влиять на судьбы Китая и России, которые Вашингтон в своих документах называет двумя главными оппонентами в XXI веке», — подчеркнул он.

Депутат Госдумы сравнил ситуацию в Казахстане с беспорядками в Киргизии, где в результате протестов менялась власть.

Новиков также напомнил о ситуации на Украине в 2014 году, которую использовали для прихода к власти правые силы.
«Требуется пересмотр социально-экономической политики в большинстве стран СНГ», — подытожил политик.

2 января в Мангистауской области Казахстана начались протесты против роста цен на газ для машин. Автомобилисты потребовали снизить стоимость сжиженного топлива, которая резко выросла с 60 до 120 тенге (с 10,1 до 20,3 рубля) за литр. В некоторых городах протестующие также призвали первого президента республики Нурсултана Назарбаева уйти из политики.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В НАТО назвали главную тему на предстоящих переговорах с Россией
Протестующие в Алма-Ате напали на корреспондента «Медиазоны»
Аферисты обманули таксиста и украли деньги со счетов его детей
Президент Казахстана собрался объявить об отставке правительства
Белый дом отреагировал на решение ОПЕК+ о наращивании добычи нефти
Новак пообещал восстановить уровень добычи нефти в России на 85 процентов
В Госдуме обвинили Запад и развал СССР в протестах в Казахстане
Москвички рассказали о тайном ящике в своей квартире
В Алма-Ате ввели комендантский час
Макрон высказался об участии в президентских выборах
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter