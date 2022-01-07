Российский школьник изнасиловал пятилетнюю племянницу

В Новосибирске 14-летний школьник изнасиловал пятилетнюю племянницу. Об этом сообщает «Комсомольская правда-Новосибирск» со ссылкой на источник.

По данным издания, происшествие случилось 2 января в квартире одного из домов в Советском районе. О случившемся в полицию сообщила мать девочки.

Известно, что подросток учится в восьмом классе. Он состоит на учете в ПДН и наблюдается у психиатра. Суд избрал ему меру пресечения в виде подписки о невыезде.

В октябре 2021 года в Перми суд вынес обвинительный приговор двум подросткам, которые в состоянии алкогольного опьянения жестоко убили мужчину и изнасиловали двух женщин. 14-летнему виновному назначено наказание в виде девяти лет и десяти месяцев лишения свободы, 15-летнему — в виде девяти лет и шести месяцев лишения свободы, обоим с отбыванием в воспитательной колонии.