Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Стало известно о шести волнах террористических атак в Алма-Ате

Президент Казахстана Токаев: в Алма-Ате было совершено минимум шесть волн атак террористов

Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»

Президент Казахстна Касым-Жомарт Токаев заявил, что в Алма-Ате произошло по меньшей мере шесть волн нападений террористов. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

«Было как минимум шесть волн атак террористов в Алма-Ате, их общее число 20 тысяч», — написал он.

Токаев отметил, что бандиты и террористы были хорошо обучены, организованы, и ими командовали из специального центра. По словам политика, некоторые из них говорили не на казахском языке.

Протесты в Казахстане начались в воскресенье, 2 января, из-за роста цен на газ для машин. Стоимость литра выросла с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей). Вскоре экономические требования сменились политическими. Протестующие требовали отставки правительства, проведения новых выборов, а также рассмотрения вопроса о люстрации людей из «клана» бывшего президента Нурсултана Назарбаева.

К среде, 5 января, митинги переросли в массовые беспорядки. В Алма-Ате были разграблены магазины, банки, захвачено здание аэропорта, полицейские участки, государственные учреждения и объекты инфраструктуры. На подавление выступлений была направлена армия. В республике введен красный уровень террористической опасности.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В США заявили о способности России на провокацию против Украины
Президент Казахстана раскрыл срок пребывания миротворцев ОДКБ в республике
В США оценили приказ Токаева открывать огонь на поражение без предупреждения
Греция обвинила Турцию в нарушении воздушного пространства
Два российских фильма попали в программу Роттердамского фестиваля
Байден выразил уверенность в улучшении ситуации с COVID-19
В России уличили Блинкена в незнании истории
Незнакомец угостил россиянку коктейлем и украл у нее ценные вещи
Захарова ответила на опровержение США обещания никогда не расширяться на Восток
Стало известно о шести волнах террористических атак в Алма-Ате
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter