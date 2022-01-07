Стало известно о шести волнах террористических атак в Алма-Ате

Президент Казахстна Касым-Жомарт Токаев заявил, что в Алма-Ате произошло по меньшей мере шесть волн нападений террористов. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

«Было как минимум шесть волн атак террористов в Алма-Ате, их общее число 20 тысяч», — написал он.

Токаев отметил, что бандиты и террористы были хорошо обучены, организованы, и ими командовали из специального центра. По словам политика, некоторые из них говорили не на казахском языке.

Протесты в Казахстане начались в воскресенье, 2 января, из-за роста цен на газ для машин. Стоимость литра выросла с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей). Вскоре экономические требования сменились политическими. Протестующие требовали отставки правительства, проведения новых выборов, а также рассмотрения вопроса о люстрации людей из «клана» бывшего президента Нурсултана Назарбаева.

К среде, 5 января, митинги переросли в массовые беспорядки. В Алма-Ате были разграблены магазины, банки, захвачено здание аэропорта, полицейские участки, государственные учреждения и объекты инфраструктуры. На подавление выступлений была направлена армия. В республике введен красный уровень террористической опасности.