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Раскрыта вероятная причина отсутствия Назарбаева на публике

Бывший советник Назарбаева объяснил болезнью первого президента его отсутствие на публике

Фото: Sputnik / Mikhail Klimentyev / Kremlin / Reuters

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев не появляется на публике из-за болезни. Вероятную причину отсутствия Назарбаева назвал его бывший советник Ермухамет Ертысбаев в эфире телеканала «Атамекен бизнес». Кроме того, Ертысбаев счел ухудшение здоровья первого президента причиной начала беспорядков в стране.

«И вот как только он тяжело заболел, эта обезумевшая камарилья, которая жадною толпою у трона стояла, она решила устроить весь этот дебош, вооруженный мятеж», — объяснил советник. Целью протестующих, по мнению Ертысбаева, является свержение действующего лидера Казахстана Касыма-Жомарта Токаева.

Политолог уверен, что если бы Назарабаеву позволяло состояние здоровья, то он выступил бы с политическим обращением к народу. При этом раскрытую информацию Ертысбаев назвал личным мнением — точными данными о болезни Назарбаева он не обладает.

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Дмитрий Настасьев
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