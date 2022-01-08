Раскрыта вероятная причина отсутствия Назарбаева на публике

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев не появляется на публике из-за болезни. Вероятную причину отсутствия Назарбаева назвал его бывший советник Ермухамет Ертысбаев в эфире телеканала «Атамекен бизнес». Кроме того, Ертысбаев счел ухудшение здоровья первого президента причиной начала беспорядков в стране.

«И вот как только он тяжело заболел, эта обезумевшая камарилья, которая жадною толпою у трона стояла, она решила устроить весь этот дебош, вооруженный мятеж», — объяснил советник. Целью протестующих, по мнению Ертысбаева, является свержение действующего лидера Казахстана Касыма-Жомарта Токаева.

Политолог уверен, что если бы Назарабаеву позволяло состояние здоровья, то он выступил бы с политическим обращением к народу. При этом раскрытую информацию Ертысбаев назвал личным мнением — точными данными о болезни Назарбаева он не обладает.

Протесты в Казахстане начались 2 января из-за повышения розничных цен на сжиженный газ. С западной части страны они перекинулись на всю территорию республики, граждане захватили и сожгли администрации нескольких крупных городов. Для наведения порядка Токаев попросил помощи у ОДКБ.