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В Госдуме оценили идею продления новогодних каникул

Депутат Леонов: продлевать новогодние каникулы в условиях пандемии не стоит

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Зампредседателя комитета Государственной Думы по охране здоровья Сергей Леонов заявил, что продлевать новогодние каникулы в условиях пандемии коронавируса не стоит. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, существует риск того, что россияне воспользуются продолжительными выходными и поедут отдыхать в другие страны, что негативно скажется на эпидемиологической обстановке. Он добавил, что граждане могут привезти новые штаммы коронавирусной инфекции.

«Предыдущий локдаун показал, что особо эти выходные дни [на улучшение эпидемиологической ситуации] не влияют», — подчеркнул он.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володи задал подписчикам вопрос об их отношении к продолжительности новогодних праздников в России. Он напомнил, что традиция отдыхать на Новый год и Рождество в России зародилась не так давно — с 2012 года.

Марина Совина
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