Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Американский сенатор призвал США вести переговоры с Россией с позиции силы

Конгрессмен Маккол: США должны вести переговоры с РФ в Женеве 10 января с позиции силы

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Американский конгрессмен-республиканец комитета по иностранным делам Палаты представителей от штата Техас Майкл Маккол заявил, что США должны вести с позиции силы переговоры по безопасности с Россией в Женеве 10 января. Его слова приводит ТАСС.

Он обвинил действующую администрацию президента Джо Байдена в том, что она не выдвинула никаких предварительных условий для предстоящей двусторонней встречи, таких как значительное снижение эскалации на российско-украинской границе.

По его мнению, в Белом доме сейчас «сосредоточены больше на определении удобств, которые можно предложить Кремлю, вместо того, чтобы удвоить усилия по сдерживанию» Москвы.

Маккол считает, что американские власти должны ускорить процесс предоставления военной помощи Украине. По словам конгрессмена, это должно было начаться еще несколько месяцев назад.

Сенатор уверен, предложения России по гарантиям безопасности якобы «направлены на ослабление НАТО путем разрыва связей альянса с Центральной и Восточной Европой и предоставления Кремлю возможности установить контроль над тем, что он считает своей сферой влияния».

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Великобритании разработали план на случай «вторжения» России на Украину
Мексика предложила США создать аналог Евросоюза
Обнаружены признаки «цветной революции» в Казахстане
США заявили о прагматичном подходе в переговорах с Россией
Фото маленькой Зои Космодемьянской на фоне Москвы вызвало споры россиян
Политолог назвал подходящие Назарбаеву для побега страны
Американский сенатор призвал США вести переговоры с Россией с позиции силы
Названы самые распространенные симптомы омикрон-штамма коронавируса
США пообещали увеличить военную помощь Украине в случае вторжения России
В России изменятся сроки оформления паспорта
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter