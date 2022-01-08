Американский сенатор призвал США вести переговоры с Россией с позиции силы

Американский конгрессмен-республиканец комитета по иностранным делам Палаты представителей от штата Техас Майкл Маккол заявил, что США должны вести с позиции силы переговоры по безопасности с Россией в Женеве 10 января. Его слова приводит ТАСС.

Он обвинил действующую администрацию президента Джо Байдена в том, что она не выдвинула никаких предварительных условий для предстоящей двусторонней встречи, таких как значительное снижение эскалации на российско-украинской границе.

По его мнению, в Белом доме сейчас «сосредоточены больше на определении удобств, которые можно предложить Кремлю, вместо того, чтобы удвоить усилия по сдерживанию» Москвы.

Маккол считает, что американские власти должны ускорить процесс предоставления военной помощи Украине. По словам конгрессмена, это должно было начаться еще несколько месяцев назад.

Сенатор уверен, предложения России по гарантиям безопасности якобы «направлены на ослабление НАТО путем разрыва связей альянса с Центральной и Восточной Европой и предоставления Кремлю возможности установить контроль над тем, что он считает своей сферой влияния».

