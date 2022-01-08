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На Луне обнаружили воду

Science Advances: ученые Китая нашли воду в доставленном станцией «Чанъэ-5» лунном грунте

Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press

Китайские ученые обнаружили воду в образце лунного грунта, доставленного на Землю автоматической межпланетной станцией «Чанъэ-5». Об этом говорится в статье в научном журнале Science Advances.

По подсчетам исследователей, в образце лунного грунта содержится 120 миллионных долей воды, по большей части, появившейся в нем благодаря солнечному ветру.

Ранее специалисты Массачусетского технологического института (MIT) предложили изучать Луну с помощью левитирующей над ее поверхностью тарелки. Ученые разработали луноход в виде диска, который не имеет колес. Посланная на Луну машина будет подниматься над поверхностью благодаря силе электрического отталкивания, которая возникает из-за прямого воздействия Солнца на естественный спутник Земли. Ученые отметили, что новый луноход не имеет колес, то есть вероятность его поломки крайне мала.

Марина Совина
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