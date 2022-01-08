В центре Минска обрушился мост

В центре Минска в ночь на субботу, 8 января, обрушилась часть моста, проходящего над улицей Немига. Об этом сообщает Telegram-канал «Наша Ніва».

Отмечается, что инцидент произошел в темное время суток, когда на улице находится мало людей и автомобилей. По предварительным данным, пострадавших нет.

Издание reform.by уточняет, что обрушилась часть путепровода на пересечении улиц Немига, Богдановича и проспекта Победителей. Власти пока никак не прокомментировали произошедшее.

Ранее во Владивостоке зафиксировали серьезное происшествие на дороге. Тягач с экскаватором повредил и обрушил железнодорожный мост в районе улицы Спортивная российского города. Большегруз двигался в сторону улицы Луговой и, проезжая, зацепил конструкцию переправы. Часть моста рухнула на проезжую часть левой полосы дороги.