Популярный комик с ТНТ высказался о протестах в Казахстане

Популярный комик и ведущий телеканала ТНТ, участник команды КВН «Сборная Камызякского края» Азамат Мусагалиев впервые высказался о протестах в Казахстане. Он прокомментировал ситуацию в республике на своей странице в Instagram.

Телеведущий опубликовал фото государственного флага и отметил, что в последние дни «с тревогой и отчаянием» следит за происходящим в республике.

«Никто до сих пор не может толком ответить, что происходит, понятно одно — это трагедия. Трагедия для всех, кто как то связан с Казахстаном. Погромы, пожары, мародерство, но самое страшное — это человеческие жертвы. Я не хочу давать оценку происходящему. Мне хочется, чтобы это закончилось как можно скорее», — написал Мусагалиев.

Ведущий добавил, что он казах, однако никогда не жил в Казахстане. «Но именно сейчас понимаю, что Казахстан всегда жил во мне. Казахстан, я с тобой!!!» — заключил он.

Протесты в Казахстане начались 2 января из-за роста цен на газ для машин. Стоимость литра выросла с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей). Вскоре экономические требования сменились политическими, протестующие требовали отставки правительства. 5 января митинги переросли в массовые беспорядки: в Алма-Ате были разграблены магазины, банки, захвачено здание аэропорта, полицейские участки, государственные учреждения и объекты инфраструктуры. В связи с этим в республике введен красный уровень террористической опасности.

