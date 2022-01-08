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Песков объяснил нахождение Путина в храме в Рождество без других прихожан

Президент Путин находился на богослужении без других прихожан из-за пандемии коронавируса

Фото: Sputnik / Aleksey Nikolskyi / Kremlin / Reuters

Президент России Владимир Путин находился на рождественском богослужении в храме в Ново-Огареве без других прихожан в связи с противоэпидемическими мерами безопасности из-за пандемии коронавируса. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Вместе с ним были несколько священнослужителей. Причина [отсутствия других прихожан] одна: эпидемиологические предосторожности», — объяснил он.

Ранее, 7 января, сообщалось, что Путин посетил рождественское богослужение в храме Спаса Нерукотворного Образа — домовой церкви своей подмосковной резиденции Ново-Огарево.

В 2021 году президент был на рождественском богослужении в церкви Николы на Липне под Великим Новгородом. В 2020, 2019 и 2012 годах он посещал Спасо-Преображенский собор Санкт-Петербурга, где его крестили в младенчестве. В 2018 году глава государства встретил Рождество в Петербурге, в церкви святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы на Моховой улице, где крестили его отца.

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Варвара Кошечкина
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