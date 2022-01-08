В Казахстане начали расследование в отношении реализаторов сжиженного газа

Агентство по защите и развитию конкуренции Казахстана начало расследования в отношении 180 предпринимателей, которые занимаются розничной реализацией сжиженного нефтяного газа. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

По поручению главы Казахстана предварительные итоги расследования будут озвучены в течение 20 дней.

В воскресенье, 2 января, в Казахстане начались протесты из-за роста цен на газ для автомобилей с 60 до 120 тенге, после чего переросли в беспорядки с требованиями ухода первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева из политики, проведения новых выборов и роспуска парламента.

Власти ввели временное регулирование цен на дизельное топливо, бензин и сжиженный газ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью в Организацию о договоре коллективной безопасности. В стране введен «критический красный» уровень террористической опасности.

