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В Казахстане начали расследование в отношении реализаторов сжиженного газа

В Казахстане начались расследования в отношении 180 реализаторов сжиженного газа

Фото: Владислав Воднев / РИА Новости

Агентство по защите и развитию конкуренции Казахстана начало расследования в отношении 180 предпринимателей, которые занимаются розничной реализацией сжиженного нефтяного газа. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

По поручению главы Казахстана предварительные итоги расследования будут озвучены в течение 20 дней.

В воскресенье, 2 января, в Казахстане начались протесты из-за роста цен на газ для автомобилей с 60 до 120 тенге, после чего переросли в беспорядки с требованиями ухода первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева из политики, проведения новых выборов и роспуска парламента.

Власти ввели временное регулирование цен на дизельное топливо, бензин и сжиженный газ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью в Организацию о договоре коллективной безопасности. В стране введен «критический красный» уровень террористической опасности.

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Марина Совина
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