Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 1000 р.
Смотри матчи бесплатно
Суиндон Таун
1:4
Завершен
Манчестер Сити
Кубок Англии|1/32 финала
Ньюкасл Юнайтед
Сегодня
18:00 (Мск)
Кембридж Юнайтед
Кубок Англии|1/32 финала
Лестер Сити
Сегодня
18:00 (Мск)
Уотфорд
Кубок Англии|1/32 финала
Реал Сосьедад
Сегодня
18:15 (Мск)
Сельта
Испания - Примера|20-й тур
Куньлунь Ред Стар
Сегодня
19:30 (Мск)
Трактор
КХЛ - регулярный чемпионат
Халл Сити
Сегодня
20:30 (Мск)
Эвертон
Кубок Англии|1/32 финала
Челси
Сегодня
20:30 (Мск)
Честерфилд
Кубок Англии|1/32 финала
Спорт

Умер чемпион Олимпиады-1980 в составе сборной СССР

Умер тяжелоатлет Виктор Мазин, олимпийский чемпион на Играх в Москве 1980 года

Фото: Дмитрий Донской / РИА Новости

Умер советский тяжелоатлет и олимпийский чемпион Игр-1980 Виктор Мазин. Об этом сообщается на сайте Федерации тяжелой атлетики России.

Мазин скончался на 68-м году жизни. Подробности смерти не сообщаются. Федерация выражает соболезнования родным и близким бывшего спортсмена.

Мазин завоевал золотую медаль на Олимпиаде-1980, которая проходила в Москве. Член сборной СССР установил олимпийский рекорд в рывке (130 килограммов) и новый олимпийский рекорд для штангистов своей весовой категории — 290 килограммов. Он победил в весе до 60 килограммов.

На национальном уровне Мазин также удостаивался наград. В 1978 году он выиграл в розыгрыше Кубка СССР. Также он занял второе место на летней Спартакиаде. Мазин — чемпион СССР. Победа в национальном первенстве позволила ему пробиться в олимпийскую сборную СССР перед Играми.

Николай Костюков
Комментарии отключены
Последние новости
В Казахстане отказались повышать тарифы на ЖКХ
Захарова обвинила правозащитников в нежелании помогать журналистам в Казахстане
Германия приостановила продажи оборонной продукции Казахстану
Умер чемпион Олимпиады-1980 в составе сборной СССР
Акцию по снижению стоимости проезда на московском метро продлили
Армении пригрозили терактом из-за отправки войск в Казахстан
Беглый банкир Аблязов попросил Запад ввести санкции против властей Казахстана
В США назвали особое оружие для украинских партизан в случае «вторжения» России
Зеленский обратился к друзьям в Сенате США из-за «Северного потока-2»
Белый дом допустил «возвращение бумерангом» санкций против России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter