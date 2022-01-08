Умер чемпион Олимпиады-1980 в составе сборной СССР

Умер советский тяжелоатлет и олимпийский чемпион Игр-1980 Виктор Мазин. Об этом сообщается на сайте Федерации тяжелой атлетики России.

Мазин скончался на 68-м году жизни. Подробности смерти не сообщаются. Федерация выражает соболезнования родным и близким бывшего спортсмена.

Мазин завоевал золотую медаль на Олимпиаде-1980, которая проходила в Москве. Член сборной СССР установил олимпийский рекорд в рывке (130 килограммов) и новый олимпийский рекорд для штангистов своей весовой категории — 290 килограммов. Он победил в весе до 60 килограммов.

На национальном уровне Мазин также удостаивался наград. В 1978 году он выиграл в розыгрыше Кубка СССР. Также он занял второе место на летней Спартакиаде. Мазин — чемпион СССР. Победа в национальном первенстве позволила ему пробиться в олимпийскую сборную СССР перед Играми.