В Госдепе прокомментировали информацию о выводе сил НАТО из Восточной Европы

Информация СМИ о готовности Вашингтона обсуждать с Москвой возможность отвода сил НАТО из Восточной Европы неточная. Такое заявление сделала высокопоставленный представитель американского Госдепартамента в ходе телефонного брифинга. Ее слова приводит РИА Новости.

«Хочу быть предельной ясной: сообщения неточные», — заявила она журналистам.

В Госдепе отметили, что не ожидают сокращения сил в Европе и не обсуждают с Россией численность военных в Прибалтике и Польше. Представитель Госдепартамента подчеркнула, что США, напротив, доводят до сведения России, что в случае эскалации обстановки на украинской границе НАТО укрепит восточный фланг, поскольку альянс «вынужден будет исполнять священные обязательство перед союзниками».

О том, что США хотят обсудить на переговорах с Россией сокращение военного присутствия Вашингтона в Восточной Европе, 7 января сообщил американский телеканал NBC со ссылкой на чиновника. По информации журналистов, обсуждения могут потенциально касаться масштабов военных учений, числа американских войск в странах Балтии и Польше и предварительного уведомления о передвижении сил и российских ракет «Искандер» на российской территории в Калининграде между Польшей и Литвой.

